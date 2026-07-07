Петербург передал Абхазии пассажирский транспорт и спецтехнику. Фото: gov.spb.ru

Петербург передал Абхазии новую партию троллейбусов, автобусов и спецтехники. Губернатор Александр Беглов и президент Абхазии Бадра Гунба провели церемонию передачи пассажирского транспорта и спецтехники Абхазии. Это стало частью визита делегации Петербурга в республику Абхазия. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В рамках помощи от России и непосредственного вклада Петербурга Абхазия получила три троллейбуса, автоподъемник, два школьных автобуса и автомобиль скорой помощи. Техника прошла капитальный ремонт и адаптирована к условиям Сухума, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Петербургские специалисты также проводят обучение местных водителей и механиков. Александр Беглов выразил благодарность всем участникам и подчеркнул, что сотрудничество между Петербургом и Абхазией будет продолжено.

Напомним, что в прошлом году Сухум уже получил от Петербурга уборочную технику и автомобиль скорой помощи, а в марте этого года - десять троллейбусов и школьный автобус.