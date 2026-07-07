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НовостиЗвезды7 июля 2026 13:17

Надежда Бабкина перечислила, какие косметологические процедуры она сделала

Бабкина призналась, что сделала подтяжку лица
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Надежда Бабкина выступила за косметологические процедуры для звезд.

Надежда Бабкина выступила за косметологические процедуры для звезд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надежда Бабкина откровенно рассказала о том, как ухаживает за своей кожей. В частности, эстрадная певица впервые перечислила, какие именно косметологические процедуры она выполняла, что выглядеть молодо и после 70 лет (сейчас, напомним, ей 76. – Прим.ред.). В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка рассказала, что хотела выглядеть достойно, поэтому обращалась за помощью к хирургам.

- Я делала круговую подтяжку лица, а также кое-какие другие процедуры по уходу за кожей, о которых не буду говорить. По моему мнению, звезды не имеют право плохо выглядеть, они обязаны посещать косметологов. Но, конечно, хочется, чтобы молодые люди не прибегали к пластике, это успеется потом, в зрелом возрасте, когда захочется скорректировать внешность, - цитируют в издании певицу.

Ранее Надежда Бабкина порассуждала о культуре как об иммунной системе любой страны.