Надежда Бабкина перечислила, какие косметологические процедуры она сделала

Надежда Бабкина выступила за косметологические процедуры для звезд. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надежда Бабкина откровенно рассказала о том, как ухаживает за своей кожей. В частности, эстрадная певица впервые перечислила, какие именно косметологические процедуры она выполняла, что выглядеть молодо и после 70 лет (сейчас, напомним, ей 76. – Прим.ред.). В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка рассказала, что хотела выглядеть достойно, поэтому обращалась за помощью к хирургам.

- Я делала круговую подтяжку лица, а также кое-какие другие процедуры по уходу за кожей, о которых не буду говорить. По моему мнению, звезды не имеют право плохо выглядеть, они обязаны посещать косметологов. Но, конечно, хочется, чтобы молодые люди не прибегали к пластике, это успеется потом, в зрелом возрасте, когда захочется скорректировать внешность, - цитируют в издании певицу.

Ранее Надежда Бабкина порассуждала о культуре как об иммунной системе любой страны.