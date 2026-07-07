Петербург стал одним из лидеров России по развитию экспорта

Петербург ведет торговлю более чем с 200 странами. Фото: max.ru/smolnypress

Петербург признали одним из лидеров в России по внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС) версии 3.0. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Городские практики стали основой для новой версии стандарта. Губернатор Александр Беглов отметил, что успех Петербурга в реализации экспортного стандарта - результат слаженной работы всех городских структур.

- Город ведет торговлю более чем с 200 странами, при этом 84 процента товарооборота приходится на дружественные государства. Это более чем двукратный рост по сравнению с 2021 годом. Несырьевой экспорт в прошлом году увеличился на 15 процентов, что на пять процентных пунктов выше общероссийских показателей, - рассказал Беглов.

Также в Петербурге действует более семи тысяч экспортеров, а объем городской поддержки экспорта превысил 3,2 миллиарда рублей.

Цель - системное развитие потенциала в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, фармацевтика, IT и креативные индустрии. Региональный экспортный стандарт 3.0, созданный в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», поможет увеличить показатели и укрепить позиции петербургских компаний на международных рынках.