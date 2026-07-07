Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 июля 2026 14:02

Суперкубок России, за который поборется «Зенит», выставят в Нижнем Новгороде

Сам матч за трофей пройдет 18 июля, в соперниках – «Спартак»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Суперкубок России выставят в Нижнем Новгороде.

Суперкубок России выставят в Нижнем Новгороде.

Фото: ФК "Зенит".

Суперкубок России выставят в Нижнем Новгороде, чтобы любой желающий смог сфотографироваться с трофеем. Напомним, 18 июля за него поборются петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Как пишет НИА «Нижний Новгород», перед этим для Суперкубка устроят настоящий тур с легендами футбола России: Юрием Жирковым, Денисом Глушаковым и Ари. Кубок побывает во всех главных исторических локациях столицы Поволжья.

В частности, 16 июля амбассадоры Российского футбольного союза будут в Семенове, где посетят предприятие, занимающееся хохломской росписью. А на следующий день Жирков, Глушаков и Ари встретятся с фанатами в парке 800-летия Нижнего Новгорода, а также у Чкаловской лестницы. Будут и другие сюрпризы.

- В день матча к амбассадорам РФС на фестивале болельщиков присоединятся двукратный чемпион СССР, победитель молодежного чемпионата Европы Александр Мостовой и восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов. У них можно будет взять автограф, а также сыграть в футбол с легендами и поучаствовать в розыгрышах и конкурсах, - добавили в независимом информагентстве.