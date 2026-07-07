«Ок» стало одним из самых популярных коротких слов в речи россиян

Если не учитывать иностранные заимствования, среди наиболее употребительных исконно русских слов лидируют трехбуквенные «год», «дом» и «раз». Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Короткое слово «ок» все чаще используется россиянами в повседневном общении, постепенно вытесняя традиционные варианты вроде «хорошо», «ладно» и «договорились». Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на специалистов АНО «Центр продвижения русского языка и культуры «Институт Русистики»».

По словам экспертов, такая тенденция отражает стремление современного языка к лаконичности и экономии речевых средств. Несмотря на то что лингвисты с сожалением отмечают сокращение использования богатого синонимического ряда русского языка, популярность слова «ок» имеет вполне объяснимые причины.

- Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм - слово «ок». Почему вместо «ок» не ответить по-другому: «хорошо», «ладно», «согласен», «договорились»? Тем не менее большинство выбирает из всего этого богатого синонимического ряда простое «ок». Такая популярность объяснима стремлением к экономии средств и краткости: «ок» быстрее произносится и пишется в мессенджере. Кроме того, оно информативно и однозначно, - отметили в Институте Русистики.

Специалисты добавили, что стремление к краткости заметно влияет на современный русский язык. Если не учитывать иностранные заимствования, среди наиболее употребительных исконно русских слов лидируют трехбуквенные «год», «дом» и «раз».