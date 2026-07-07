Домашнее топливо может вывести автомобиль из строя за несколько поездок

По словам специалиста, главная опасность самодельного бензина заключается в его непредсказуемом составе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Использование топлива, изготовленного в домашних условиях, может привести к серьезным поломкам автомобиля всего за несколько поездок. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на независимого автоэксперта Дмитрия Попова.

По словам специалиста, главная опасность самодельного бензина заключается в его непредсказуемом составе. Такое топливо не соответствует требованиям качества и содержит большое количество вредных примесей, способных быстро вывести из строя современные двигатели.

- Во-первых, у такого топлива абсолютно неподтвержденное октановое число. Во-вторых, в нем огромное количество тяжелых фракций. Но самое страшное - это гигантское содержание сажи и твердых примесей. Даже сера в старых экологических стандартах класса «Евро-3» не так опасна для мотора, как сажа из домашнего суррогата. Она мгновенно забивает нежные форсунки инжекторного двигателя. Укокошить современную машину на таком топливе можно буквально за несколько поездок, - пояснил Дмитрий Попов.

Эксперт отметил, что особенно уязвимы современные автомобили с инжекторными двигателями, поскольку их топливная аппаратура рассчитана на высококачественное горючее. Попадание большого количества твердых частиц может привести к дорогостоящему ремонту форсунок, топливного насоса и других элементов системы.

Кроме того, специалист напомнил, что опасность представляет не только использование, но и само изготовление такого топлива. По его словам, кустарное производство горючего связано с высоким риском возгорания и взрыва из-за работы с легковоспламеняющимися и токсичными веществами.