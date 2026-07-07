Умер Владимир Триодин, почетный профессор СПбГУП

6 июля ушел из жизни Владимир Триодин - заслуженный деятель науки России. Фото: пресс-служба СПбГУП

6 июля ушел из жизни Владимир Евгеньевич Триодин - заслуженный деятель науки России, доктор педагогических наук, профессор и почетный председатель Санкт-Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры. В 1988–1991 годах он занимал должность ректора СПбГУП и был почетным профессором Университета.

- Вклад Владимира Евгеньевича в развитие педагогики социально-культурной деятельности трудно переоценить. Он является одним из основателей нового направления, изучающего клуб как социально-педагогическую систему. Его теоретические разработки сыграли ключевую роль в реформировании этой области в СССР, - рассказали в пресс-службе СПбГУП.

Владимир Евгеньевич воспитал множество учёных, которые сегодня успешно работают в различных вузах России. Его научные труды стали классикой в своей области. Среди них - «История и теория социально-культурной деятельности», «Социально-культурная деятельность в условиях кризиса и его преодоления», «Педагогические основы культурно-просветительной работы», «Педагогика клубной работы» и «Клуб и свободное время».

В 2021 году к 25-летию его избрания почётным профессором СПбГУП состоялась торжественная церемония открытия бюста Владимира Евгеньевича, созданного скульптором Григорием Ястребенецким. Также были организованы фотовыставка и выставка его научных трудов.

Ректор СПбГУП, профессор Лариса Пасешникова, отметила, что Владимир Триодин был активным участником жизни Университета.

- Он поддерживал словом и делом. Владимир Триодин – ученый, на которого всегда будут ориентироваться следующие поколения, - рассказала она.