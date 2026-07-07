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НовостиПроисшествия7 июля 2026 16:38

Человек погиб в ДТП с BMW, улетевшим в кювет на трассе в Ленобласти

Еще двое пострадали - их госпитализировали
Маргарита СУРИНА
Водитель автомобиля иномарки потерял управление, из-за чего машина вылетела с дороги.

Водитель автомобиля иномарки потерял управление, из-за чего машина вылетела с дороги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Человек погиб в ДТП с BMW, улетевшим в кювет на трассе в Ленобласти. Трагедия произошла в Кингисеппском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля иномарки потерял контроль над управлением, из-за чего машина вылетела с дороги. Также пострадали еще два человека, их экстренно госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- На место аварии оперативно прибыла автоцистерна 124-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Сотрудники отключили аккумулятор автомобиля. Тело погибшего пришлось извлекать из поврежденного автомобиля, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС России напоминают водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Важно соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и обязательно пристегиваться самим и требовать, чтобы пассажиры тоже пристегнулись.