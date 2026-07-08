Ленобласть признали лучшей в промышленной политике на Северо-Западе

Ленинградская область поддерживает инвестиции в промышленные стройки. Фото: правительство ЛО

Ленинградская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по эффективности промышленной политики. Итоги рейтинга Минпромторга представили в Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ-2026.

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, рейтинг учитывает не только экономическую динамику и объем инвестиций, но и развитие региональных мер поддержки, работу с кадрами, цифровизацию, состояние промышленной инфраструктуры. Также оценивают нестандартные направления - популяризацию промышленности и промышленный туризм.

- Ленинградская область поддерживает инвестиции в промышленные стройки, расширяет программу промышленного туризма «Крутая локация» и помогает экспортерам выходить на новые рынки, - отметил вице-губернатор Егор Мищеряков.

Высокая оценка Минпромторга подтверждает системный подход региона к развитию индустриального сектора и его эффективное взаимодействие с федеральным центром. Ленобласть не только удерживает лидерские позиции, но и последовательно выполняет задачи национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».