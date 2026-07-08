12 процентов родителей Петербурга подали заявки в первые классы через МФЦ

Теперь стартует второй этап - с 6 июля по 5 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый этап приема заявлений в школы на будущий учебный год завершен. Родители подали более 68 тысяч заявлений, и большинство - через интернет. Почти 87% выбрали онлайн-формат: региональный портал госуслуг и федеральный «Госуслуги». Еще 12% подали документы через МФЦ.

- Теперь стартует второй этап - с 6 июля по 5 сентября. В этот период можно подать заявление в любую школу города. Прием будет идти, пока есть свободные места, - напомнили городские власти.

На городском портале gu.spb.ru работает сервис «Школы». Он помогает найти подходящее учебное заведение: по типу, специализации, удаленности от дома и наличию свободных мест. Нужно авторизоваться, зайти в личный кабинет и выбрать раздел «Городские сервисы».

Для тех, кто привык пользоваться соцсетями, есть мини-приложение «Я здесь живу», оно работает во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Достаточно добавить свой адрес в профиле - и на карте появятся школы рядом с домом.

Подать заявление на втором этапе можно онлайн или в любом МФЦ. Главное - успеть до заполнения мест.