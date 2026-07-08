Петербуржец избил соседа ломом на Народной улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали мужчину, ударившего соседа ломом в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 июля в полицию Невского района поступил звонок: житель дома на Народной улице сообщил, что его знакомого ударили металлическим предметом. На место выехали сотрудники полиции.

- Прибывшие на вызов полицейские задержали 34-летнего мужчину - он оказался соседом пострадавшего. По предварительной версии, между ними произошел личный конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил лом и нанес им удары 53-летнему оппоненту, - рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали, врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол. Пока он находится в спецпомещении для задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.