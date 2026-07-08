Стартовало обучение третьей группы программы «Время героев Санкт-Петербурга»

Первый модуль посвящен психологическому обеспечению профессиональной деятельности. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице участники кадровой программы «Время героев Санкт-Петербурга» приступили к первому модулю обучения. Это уже третья группа слушателей. Каждый из них руководствуется девизом: «Мы сможем помочь стране и городу».

Первый модуль посвящен психологическому обеспечению профессиональной деятельности. Занятия ведет специалист в области стратегических коммуникаций Любовь Беляева.

Один из участников группы - Фарит Рамазанов. Он профессиональный педагог. Добровольцем ушел на СВО, а в 2025 году получил медаль Жукова.

- Я решил поступить на программу, потому что хочет, чтобы новое поколение жило в развитой стране. Чтобы дети не боялись выходить на улицу, могли развиваться, найти свое место в жизни и быть при деле, - рассказал Фарит.

Обучение продолжается. Впереди у участников новые модули и стажировки. Программа помогает подготовить управленцев, готовых работать на благо города и страны.