Насекомые чуть заживо не съели женщину, упавшую в обморок в кусты в Кузбассе

Мошки и комары чуть не съели жительницу Кузбасса заживо. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Междуреченска едва не погибла из-за насекомых, которые сильно ее искусали. Женщину заметил машинист поезда, когда проверял свой состав. Во время обхода мужчина заметил, что возле рельсов в кустах лежит человек. Он срочно вызвал на место скорую. Пострадавшая пришла в себя и пояснила, что в какой-то момент почувствовал слабость, села отдохнуть, но упала в обморок без сил. Больше она не могла встать и пролежала в траве почти сутки.

- Врачи диагностировали у женщины критически низкое давление. Кроме того, по всему ее телу были страшные укусы насекомых. Горожанку экстренно госпитализировали, а по пути поставили капельницу, чтобы восполнить потерю воды, - пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Медики советуют в жару пить больше воды, а пожилым оставаться на связи с родными.