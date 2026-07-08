Иосиф Пригожин раскрыл секрет молодости 58-летней Валерии

Иосиф Пригожин расхвалил жену за стройную фигуру и красивую кожу. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Иосиф Пригожин расхвалил свою супругу Валерию, красотой которой опять восхитились поклонники – в этот раз после публикации ее фото из Дубая. Общественная Служба Новостей решила спросить у продюсера, в чем секрет молодости его 58-летней звездной супруги. Пригожин начал с того, что Валерия всегда была стройной, с самой юности. Но за этим стоит не магия косметологов, а упорный труд, в том числе в спортзале.

- Валерия часами занимается в тренажерке. Кроме того, моя жена правильно питается и любит заниматься йогой. Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Для меня она и есть юная девушка! Не каждая 20-летняя сможет иметь такую фигуру и подтянутое лицо. Но ее главный секрет, все-таки, это правильный подход к построению рабочего режима и сна. Нужно высыпаться, чтобы быть здоровым, а кожа оставалась молодой и свежей, - цитируют Пригожина в издании.

Наконец, продюсер посоветовал всем заниматься любимым делом, чтобы меньше стрессовать и продлить себе жизнь.