ЗСД частично перекроют из-за триатлона «Медный всадник»

"Медный всадник" перекроет ЗСД в Петербурге. Фото: moika78.ru / "Яндекс.Карты"

Автомобилистов Петербурга предупредили о перекрытии ЗСД в субботу, 11 июля. Причина в проведении триатлона «Медный всадник». Маршрут велогонки пройдет по трем участкам скоростной магистрали: Северному, Центральному и Южному. В частности, как пишет Moika78.ru, со ссылкой на пресс-службу ЗСД, 11 июля нельзя будет проехать от развязки с трассой «Скандинавия» до съезда на набережную Макарова. Дорогу закроют в направлении с севера на юг.

- Также в субботу с 4:00 до 14:45 будет перекрыто движение автомобилей по ЗСД от набережной Макарова до съезда с ЗСД на Благодатную улицу. Закроют дорогу в направлении с севера на юг. Помимо этого 11 июля остановят движение транспорта на съезде с Левашовского шоссе на ЗСД в южном направлении – дорогу освободят для велосипедистов, - рассказали в издании.

Добавим, что узнать обо всех перекрытиях можно по ссылке.