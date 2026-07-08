Коуч по финансовой грамотности из Петербурга похитила 4,5 млн рублей у учеников

Девушка частично вернула деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор коучу, которая продавала образовательные программы и обещала клиентам высокие доходы и финансовую защиту. На деле она просто брала деньги и не оказывала никаких услуг.

Девушка зарегистрировала бизнес по допобразованию для детей и взрослых. С весны 2023 года она размещала в интернете объявления с обещаниями финансовой стабильности, демонстрировала поддельные отзывы и создавала образ успешного профессионала. Клиентов убеждали, что после курсов они будут защищены в любых жизненных ситуациях.

Чтобы придать видимость законности, она составляла договоры-оферты, которые снимали с нее ответственность за качество услуг. На деле никакого обучения вообще не было - клиентам просто давали доступ к платформе с видео, которые не имели отношения к обещанным программам.

- Коуч по финансовой грамотности помогала потерпевшим оформлять кредиты, а деньги переводила на свои счета как оплату обучения, - рассказали ироничную историю в Объединенной пресс-службе судов.

Жертвами схемы стали семь человек. Общая сумма ущерба - 4 475 000 рублей. В суде девушка признала вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей три года колонии общего режима.