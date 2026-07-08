Пьяные школьницы избили шестерых прохожих в сквере в Карелии

Перед судом предстанет сама старшая хулиганка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петрозаводске перед судом предстанет 15-летняя школьница, обвиняемая в хулиганстве. Вместе с двумя подругами она участвовала в серии нападений на прохожих, сообщил «Карелинформ» со ссылкой на пресс-службу Следкома Карелии.

Инцидент произошел вечером 22 февраля в одном из городских скверов. Троица распивала алкоголь, а затем начала приставать к прохожим. Сначала девочки набросились на случайного подростка, потом досталось мужчине, который пытался их остановить. На этом нападавшие не успокоились - следом пострадали еще двое несовершеннолетних. Когда очевидцы попытались задержать хулиганок до приезда полиции, девушки напали и на них.

- В итоге потерпевшими по делу признаны шесть человек, - уточнило информационное издание.

Обе подруги обвиняемой младше 14 лет - они не достигли возраста уголовной ответственности, их поставили на профилактический учет. Следствие также направило представления в полицию и школы, где учатся фигурантки.