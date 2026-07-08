Из балета "Анна Каренина". Фото: Евгений Матвеев/пресс-служба театра Бориса Эйфмана

Основатель и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета Борис Эйфман отмечает юбилей - 22 июля всемирно признанному хореографу исполнится 80 лет. В честь этого события его труппа отправится в Москву на масштабные гастроли, которые продлятся три недели. Спектакли пройдут на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Из балета "Старсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". Фото: Евгений Матвеев/пресс-служба театра Бориса Эйфмана

Столичная публика увидит лучшие постановки из репертуара театра, который Эйфман развивает уже почти полвека. Гастроли откроются 14 июля балетом «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Затем покажут международный хит «Анна Каренина» - 18 июля состоятся два показа. 21 и 22 июля труппа станцует «Преступление и наказание» - премьеру прошлого года. Спектакль 22 июля, в день рождения Эйфмана, пройдет в рамках фестиваля «Черешневый лес».

Из балета "Преступление и наказание". Фото: Евгений Матвеев/пресс-служба театра Бориса Эйфмана

- Также в афише - комедийный «Эффект Пигмалиона» (24-25 июля) и «Чайка. Балетная история» (28-29 июля). Завершатся гастроли спектаклем «Роден, ее вечный идол» - его покажут 31 июля, 1 и 2 августа, - отметили в пресс-службе театра.

Юбилей отметят и в Петербурге. В июле и августе труппа даст спектакли в Александринском театре, а во второй половине сентября там пройдут большие гала-концерты, которые завершат праздничные дни.