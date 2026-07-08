Директор Кашпировского опроверг слухи об его экстренной операции

Появились слухи о госпитализации Кашпировского на операцию, но директор целителя это опроверг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Сети появились слухи о том, что Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали и у него якобы нашли тяжелую, якобы даже неизлечимую болезнь. Однако в разговоре с изданием «Абзац» директор народного целителя Сергей Рудых резко опроверг все домыслы и назвал их ересью, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел. По его словам, никаких операций у Кашпировсокго не было.

- Анатолий Михайлович прекрасно себя чувствует, с ним все замечательно и чудесно. Нет никаких операций и поводов для беспокойства по поводу его здоровья. Все эти слухи – фейк, - заверил директор Кашпировского.

Напомним, что экстрасенс с 2024 года вновь выступает в разных городах России. По информации «Абзаца», на одном из его первых концертов было 300 посетителей. На сеансах якобы включали романсы Александра Малинина. Специальный корреспондет «КП» Владимир Ворсобин лично ходил на встречу с магом, чтобы понять, что он представляет собой сейчас.