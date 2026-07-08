Завершается установка опор контактной сети для второго этапа линии «Славянка»

Второй этап линии от депо в Шушарах до Славянки должны запустить в декабре 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Шушарах почти закончили монтировать опоры, на которых будет держаться провод для трамваев. Речь идет о втором этапе линии «Славянка» - участке от трамвайного депо на Новгородском проспекте до микрорайона Славянка.

- Опоры уже стоят на путепроводах через Витебский проспект, железнодорожные пути и Детскую железную дорогу. Также работы завершены на Торопецкой и Северской улицах. Сейчас строители начали натягивать провода. Полностью контактную сеть смонтируют к началу августа, - отчитались в пресс-службе Смольного.

Параллельно укладывают рельсы. На двух путепроводах работы сделаны полностью, на Торопецкой и Северской улицах готовность - 99%. Там тоже все закончат в августе. На стройке сейчас работают 195 человек и 44 единицы техники.

Второй этап линии от депо в Шушарах до Славянки должны запустить в декабре 2026 года – ровно через год после старта движения по первому участку. В планах - продлить линию до нового кампуса СПбГУ и инновационного центра «Невская дельта».