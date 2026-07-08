69 помещений Петербурга освободили от нелегальных арендаторов

54 арендатора освободили помещения добровольно. Фото: ККИ

69 нежилых помещений по всему Петербургу освободили от незаконных арендаторов за май и июнь. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по контролю за имуществом, общая площадь составила около 5,5 тысяч квадратных метров.

- Незаконно занятые помещения нашли в 11 районах - от Адмиралтейского до Центрального. В основном это магазины, салоны красоты, офисы, отели, автосервисы, кафе, мастерские и склады. Некоторые помещения использовали для проживания и хозяйственных нужд, - пояснили в ККИ.

54 арендатора освободили добровольно - после того как получили предписания. Еще по 15 помещениям пришлось применять принудительные меры. В 30 случаях помещения использовались после окончания срока договора аренды. Еще 39 объектов занимали вообще без оформления документов.

Сейчас все помещения освобождены от имущества и опечатаны. Ключи передали в районные жилищные агентства на хранение. Власти намерены вернуть эти площади в законный оборот.