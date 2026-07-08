Систему продажи бензина на АЗС по госномерам ввели в Нижегородской области

Нижегородская область будет продавать бензин, исходя из первой цифры на госномере авто. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С четверга, 9 июля, в Нижегородской области вступят в силу новые правила по продаже бензина на АЗС. Теперь на заправках будут смотреть на госномера машин. В четные даты теперь можно заправиться тем, у кого первая цифра номера тоже четная – 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные, соответственно, бак можно будет заполнить обладателям номеров, которые начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9. Такие нормы начнут действовать на всех сетевых заправках в регионе («Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть»), пишет НИА «Нижний Новгород». Такую меру ввели в первую очередь для того, чтобы на АЗС стало меньше очередей.

- Правило распространили и на бензин, и на дизель, - уточнили в независимом информагентстве. – Как это будет работать на деле: к примеру, Автомобиль с номером, начинающимся на цифру 9, сможет заправиться 9, 11, 13 июля и в другие нечетные даты. А машина с номером, начинающимся на цифру 4, - 10, 12, 14 июля и в другие четные даты.

Добавим, что «четные-нечетные» распорядки не будут действовать на АЗС в черте региона, находящихся на федеральной трассе М-12. При этом ограничения не касаются транспорта спецслужб (от скорой до полиции) и транзитных автомобилей.