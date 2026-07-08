Движения ограничат из-за ремонтных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пяти районах Петербурга ограничат транспортное движение с 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Калининском районе с 10 по 17 июля будет перекрыт участок Светлановского проспекта - от Тихорецкого до Суздальского. Работы связаны с ремонтом дороги.

- В Красносельском районе с 10 по 29 июля будет закрыта Коллективная улица в Горелове - от Железнодорожной до Главной. Для объезда можно воспользоваться другими улицами, включая Социалистическую, Полевую, улицу Коммунаров, Набережную, Московскую, Авиационную, Заречную, Аннинское и Красносельское шоссе. Социалистическая, Школьная, Дачная улицы и Речной переулок также остаются закрытыми до 29 июля, - отметили в пресс-службе ГАТИ.

С 10 июля по 30 сентября в Адмиралтейском районе будет ограничено движение по Английской набережной, Галерной улице и Конногвардейскому бульвару из-за установки ограждений. Также с 10 июля по 1 декабря будет закрыта Мясная улица - от Витебской до набережной Пряжки и участок набережной рядом с пересечением с Мясной улицей.

ГАТИ рекомендует водителям быть внимательными и следить за дорожными знаками и информационными табличками. Актуальную карту ограничений можно найти на сайте инспекции.