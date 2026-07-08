Разбирательство продолжалось три года и завершилось в мае 2023 года. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Директора фирмы в Рыбинске оправдали по делу о задержке зарплаты и выплатили 450 тысяч рублей. Ранее в августе 2020 года, на мужчину завели уголовное дело по факту о полной невыплате заработной платы более двух месяцев. Разбирательство продолжалось три года и завершилось в мае 2023 года. Ярославская областная суд признала отсутствие состава преступления. Об этом сообщил yarnews.net.

- После оправдания директор обратился в Рыбинский городской суд с иском о возмещении морального вреда к министерству финансов РФ. Он требовал компенсацию в размере 948 тысяч рублей, утверждая, что уголовное преследование вызвало у него постоянное напряжение, а также депрессивное расстройство. По словам мужчины, у него также скончалась мать в период разбирательств, а соседи «плохо» смотрели после обысков, - рассказывает агентство.

Суд частично удовлетворил иск, снизив сумму компенсации до 450 тысяч рублей.