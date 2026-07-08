260 тонн риса из Индии не пустили в Петербург из-за коричневого жука

В партии весом 260 тонн нашли опасного вредителя. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

260 тонн риса из Индии запретили к ввозу в Петербург из-за коричневого жука. В Большом морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели проверку качества импортной партии пропаренного риса. Результаты проверки оказались неутешительными: в партии весом 260 тонн нашли опасного вредителя - зернового точильщика (Rhizopertha dominica).

Зерновой точильщик - это коричневый жук, повреждающий сухое зерно всех зерновых культур, кроме масличных и бобовых. Самки вредителя откладывают до 580 яиц на поверхность зерна, а личинки могут развиваться при влажности зерна 8 процентов. Этот вредитель распространен в средних и южных регионах России.

- Лабораторные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердили наличие зернового точильщика в партии риса. В соответствии с нормативными документами, ввоз этой партии на территорию России запрещен, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.