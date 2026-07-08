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НовостиЭкономика8 июля 2026 12:49

КСП проверит траты Комблага Петербурга в 21 млрд рублей

В первую очередь проверят парки и скверы, на которые жалуются горожане
Регина МАРИНЕЦ
Чаще всего жалуются на несанкционированную торговлю в парках и захламление территорий.

Чаще всего жалуются на несанкционированную торговлю в парках и захламление территорий.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга начали проверку использования бюджетных средств в комитете по благоустройству. Аудит затронет более 21 млрд рублей, которые выделили в 2024-2026 годах на развитие и содержание зеленых зон города.

КСП оценит исполнение программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» в части ухода за парками, скверами и другими зелеными территориями. В ведомстве планируют изучить жалобы горожан, которые публикуют в соцсетях и СМИ. Чаще всего жалуются на несанкционированную торговлю в парках и захламление территорий.

- Проверка коснется подведомственных комитету учреждений - тех, кто отвечает за парк 300-летия Петербурга, Екатерингофский парк и Курортный лесопарк. Также инспекторы проверят строительство производственных баз на Пулковском и Петергофском шоссе, - пишет 78.ru

Для проверки этих данных уже запросили материалы у профильных органов. Результаты проверки покажут, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги на зеленые зоны, которые должны делать город комфортнее для жизни.