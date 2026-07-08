Автоэксперт Ершов: Солнце постепенно сокращает срок службы автомобиля

Летний зной влияет на износ автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летний зной не выводит автомобиль из строя мгновенно, но медленно разрушает его. Как рассказал URA.RU технический специалист Константин Ершов, главный враг – не температура воздуха, а длительное воздействие ультрафиолета.

– Солнце не убивает машину сразу, но постепенно сокращает срок службы отдельных материалов. В первую очередь страдает лакокрасочное покрытие: поверхность теряет блеск, цвет выгорает, могут появляться микротрещины. Также пересыхают резиновые уплотнители и пластиковые детали салона, – пояснил он.

По его словам, в жару воздух внутри машины прогревается до 60–70 градусов. Это ускоряет старение отделки и повышает нагрузку на электронные компоненты. Председатель Союза автосервисов Александр Пахомов добавил, что ультрафиолет разрушает пластик изнутри, вызывая химические процессы. Электромобили в зной тоже теряют в запасе хода – до 10–15% энергии уходит на охлаждение батареи.

Специалисты советуют парковаться в тени, использовать солнцезащитные экраны, регулярно чистить радиаторы и наносить на кузов защитные покрытия. «Простые меры позволяют заметно продлить срок службы машины», – резюмировал Ершов.