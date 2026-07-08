Автоэксперт Пригарнева: Это лето стало наиболее благоприятным для покупки авто

Эксперты советуют покупать автомобиль летом 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года оказалось удачным временем для покупки автомобиля. Как рассказала URA.RU автоэксперт Александра Пригарнева, рынок сложился в пользу покупателя: ажиотажного спроса нет, дилеры охотно дают скидки.

– Для многих покупателей именно сейчас складывается один из наиболее благоприятных моментов для приобретения автомобиля. Сегодня гораздо проще получить скидку, выгодный трейд-ин, комплект зимних шин или более привлекательные условия кредитования, чем год-два назад, – пояснила она.

Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко добавил, что высокие складские запасы вынуждают дилеров снижать розничную маржу. Специальные кредитные программы доступны по ставкам от 0,01% до 12% годовых.

При этом эксперты не ждут заметного удешевления машин к концу года. Риски роста цен сохраняются из-за возможного ослабления рубля и индексации утильсбора. Пока затоваренность складов сдерживает цены, но после распродажи текущих запасов влияние утильсбора станет заметнее. Специалисты советуют не откладывать покупку, если машина действительно нужна.