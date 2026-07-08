Ленинградский зоопарк запустил конкурс на выбор имени для капуцина. Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

Ленинградский зоопарк запустил конкурс на выбор имени для маленького бурого черноголового капуцина. Это событие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

- У семейства бурых черноголовых капуцинов появился замечательный повод для радости - 17 января у Рикардо и Веты родился очаровательный малыш. За полгода он заметно подрос и стал более самостоятельным. Теперь детеныш всё чаще покидает маму, учится ходить по вольеру и с интересом исследует окружающий мир, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке выбирают имя для малыша бурых черноголовых капуцинов Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

Недавно выяснилось, что это мальчик, поэтому для него выбирают мужское имя. Сотрудники зоопарка уточнили, что имя должно быть испанским, ведь папу малыша зовут Рикардо, старшего брата - Диего, а подругу семьи - Бланка.

Прием предложений по именам продлится до 15 июля. Сотрудники отдела «Приматы» определят наиболее подходящее имя для нового члена семейства капуцинов.