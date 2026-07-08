Экономист Галий: В России возможна четырехдневная рабочая неделя

Для того чтобы работать четыре дня в неделю, нужно всего лишь согласие обеих сторон. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России юридически возможен уже сейчас – для этого не нужно принимать новые нормативные акты. Об этом «ФедералПресс» рассказала кандидат экономических наук, завкафедрой государственной и муниципальной службы РАНХиГС Елена Галий.

По ее словам, ключевую роль играет принцип соглашения сторон. Работодатель не вправе менять график в одностороннем порядке, но при согласии сотрудников новый режим можно легально оформить.

– На практике встречаются два основных сценария. Четыре дня по 10 часов – это полное рабочее время, оклад сохраняется. Четыре дня по 8 часов – это неполное рабочее время, оплата производится пропорционально отработанному, – пояснила эксперт.

Для отдельного сотрудника достаточно дополнительного соглашения к трудовому договору. Для коллектива изменения вносят в правила внутреннего распорядка или коллективный договор. При этом важно учитывать мнение профсоюза.

Галий предупредила, что сокращение рабочих дней не должно вести к росту нагрузки в оставшиеся и выгоранию персонала. В сферах с непрерывным циклом – медицине, транспорте, ЖКХ – четырехдневка возможна лишь в отдельных ролях.