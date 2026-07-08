Более 280 тысяч тонн кормов отправили из Петербурга заграницу с начала года

Корм экспортировался в 13 стран мира. Фото: 178.fsvps.gov.ru

С начала 2026 года объем экспортируемых кормов и кормовых добавок из Петербурга и Ленобласти превысил 280 тысяч тонн. Это вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

- В 2025 году было отправлено на экспорт 131 тысяча тонн кормов. В 2026 году этот показатель увеличился более чем вдвое и составил 284 тысячи тонн, - отметили в пресс-службе.

Главным импортером кормовой продукции из Петербурга и Ленобласти в первом полугодии 2026 года стало Марокко. В эту страну отправили 149 тысяч тонн кормов. Значительные объемы также отправили в Иран (61 тысяча тонн), Китай (40 тысяч тонн) и Израиль (33 тысячи тонн).

Корм экспортировался в 13 стран мира, включая Азербайджан, Германию, Грузию, Испанию, США, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Эстонию.