Петербурженка отдала 35 млн рублей лжеразведчику, в которого влюбилась

В 2022 году мужчина написал петербурженке в соцсетях. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка отдала 35 миллионов рублей лжеразведчику, в которого влюбилась. Инцидент произошел в период с 2022 по 2025 годы, когда мужчина обманом выманил у женщины 35 миллионов рублей, представившись специалистом по созданию беспилотников для борьбы с танками «Леопард». Но обо всем по порядку.

В 2022 году мужчина написал петербурженке в соцсетях. Закрутилось общение. Так, он поведал Анастасии (прим. редакции – имя изменено), что является военным. Служил в Чечне, Карабахе, Сирии, Крыму и Африке. Также он заявлял о своей работе в контрразведке, прокуратуре и юридической сфере, владении несколькими языками, получении звания Героя России и орденов Мужества, а также о личном обучении у президента. Настя поверила «герою и защитнику» и поплыла.

- В повседневной жизни мужчина также вел себя убедительно: помогал Насте с бытовыми задачами: мыл машину, гулял с собакой и делал ремонт. В момент, он вдруг начал рассказывать, что только он способен создавать беспилотники, способные точно поражать танки «Леопард», и поначалу попросил у женщины взаймы 300 тысяч рублей на демонстрационную партию, - рассказала руководитель пресс-службы Объединенных судов Петербурга Дарья Лебедева.

Так, сумма выросла до 35 миллионов рублей на производство уникальных дронов. Когда Настя спросила о сроках возврата средств, мужчина пообещал рассчитаться в первом квартале 2026 года. Конечно, возвращать деньги он даже не собирался.

7 июля мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отправили в СИЗО до сентября.