21-летний мужчина утонул в карьере в Курортном районе Петербурга

Инцидент случился в карьере 8 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Песочный в Курортном районе Петербурга утонул 21-летний мужчина. Инцидент случился в карьере 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Водолазы обнаружили тело на расстоянии сорока метров от берега на глубине трёх метров. Подробности происшествия уточняются.

- Сотрудники МЧС призывают граждан не купаться в необорудованных местах. Это может быть опасно для жизни и здоровья. Также не рекомендуется заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее МЧС России напоминало, что родители должны особенно внимательно следить за детьми на пляже. Безопасность детей на воде - это обязанность взрослых.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что тело человека достали из труднодоступного места в лесу Сертолово. Труп долгое время пролежал в болоте.