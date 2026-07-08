водитель Mercedes Sprinter скончался на месте до прибытия скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель Mercedes погиб в массовом ДТП с фурами на трассе «Кола» в Ленобласти. Смертельная авария произошла в Волховском районе, когда два грузовика - DAF (с прицепом) и Mercedes Sprinter – встретились в лобовом столкновении, и задели еще один грузовик. В результате лобового столкновения водитель Mercedes Sprinter скончался на месте до прибытия скорой помощи.

- На место происшествия прибыла 121-я пожарная часть ГКУ «Леноблпожспас», которая провела необходимые мероприятия по деблокировке тела, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

Для обеспечения безопасности движение на участке трассы было перекрыто, а для организации реверсивного движения были задействованы сотрудники МВД России.

МЧС России призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на трассах с интенсивным движением, чтобы избежать подобных происшествий. В случае ДТП необходимо немедленно обратиться в службу спасения по номеру 112.