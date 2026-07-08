Полсотни человек эвакуировали из-за пожара на 10 этаже в Новом Девяткино

Из дома спасли троих человек с помощью спасательных устройств. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полсотни человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Новом Девяткино. Инцидент произошел 8 июля ближе к вечеру, когда в квартире на десятом этаже загорелась кухня. Пламя охватило пять квадратных метров площади. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

- В результате пожара пострадала женщина. Личным составом пожарных частей эвакуировано 50 человек и 1 собака, спасены три человека при помощи спасательных устройств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации пожара были задействованы подразделения 94-й ПСЧ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области, 100-й ПСЧ, 147-й ПЧ и автоцистерна 149-й ПЧ ГКУ «Леноблпожспас».

МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и газовые плиты, установите в квартире автономный дымовой извещатель, в случае пожара немедленно звоните по номеру 112 и покидайте помещение.