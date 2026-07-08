В пяти районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта с 9 июля

Изменения связаны с проведением дорожных и строительных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ Петербурга предупредила водителей о новых ограничениях движения, которые начнут действовать с 9 июля в Московском, Василеостровском, Петродворцовом, Калининском и Кировском районах. Изменения связаны с проведением дорожных и строительных работ.

Так, в Московском районе с 9 июля по 3 августа будет ограничено движение по Черниговской улице на участке от дома 17 до улицы Булавского. Это связано со строительством инженерных коммуникаций для метрополитена.

- В Василеостровском районе с 9 июля по 29 августа будут введены ограничения на улице Беринга. Движение будет закрыто на участке от Бекетовской улицы до дома 38, а также на пересечении с улицей Нахимова и Малым проспектом. Здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Петродворцовом районе (Ломоносове) с 9 июля по 22 сентября будет полностью перекрыто движение по Центральной улице от Краснофлотского шоссе до улицы Механизаторов. Для объезда предлагается использовать маршрут: Центральная улица - улица Авроры - улица Заварина.

В Калининском районе в ночь с 9 на 10 июля будет закрыт проезд по улице Жукова от Чугунной улицы до Чичуринского переулка. 10 июля также будет ограничено движение на перекрёстке с Чичуринским переулком.

В Кировском районе с 9 по 11 июля будет ограничено движение по Промышленной улице от проспекта Стачек до Севастопольской. Проезд в направлении от Севастопольской к проспекту Стачек будет полностью запрещён.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений. Детальную информацию о сроках и альтернативных маршрутах можно найти на официальном сайте ведомства.