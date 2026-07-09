Активы Сестрорецкого инструментального завода перешли государству

С завода взыскали около 271 млн рублей налогов и штрафов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Петербурга признал недействительной сделку по продаже акций АО «Сестрорецкий инструментальный завод». Совладельца предприятия Виктора Осокина обязали возместить государству 1,294 млрд рублей, а само предприятие со всей недвижимостью изъяли в пользу государства. Кроме того, с завода взыскали около 271 млн рублей налогов и штрафов.

В конце 2023 года кипрская компания Penlensen Holdings Ltd, принадлежащая Осокину, продала 98,72% акций завода другому его же юрлицу - ООО «Волга». Прокуратура оспорила эту сделку, так как она прошла без согласования с правительственной комиссией - это обязательно для сделок с участием компаний из недружественных стран.

- Представители бизнесмена возражали: он заранее уведомил власти о том, что контролирует офшор, поэтому согласование не требовалось. Суд эти доводы не принял, - пишет dp.ru.

При этом «ДОМ.РФ», который выдал кредит на покупку акций, тоже подал иск - требует обратить взыскание на заложенные акции. В параллельном процессе он оспаривает права на имущество завода.

Сестрорецкий инструментальный завод находится в Курортном районе. Его здания - памятники архитектуры, их сносить нельзя. Долгое время территорию хотели отдать под редевелопмент, но теперь этим займется государство. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.