Доля российских марок на рынке новых авто в Петербурге выросла до 40 процентов

Самая популярная марка в городе - LADA. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первой половины 2026 года доля отечественных брендов на рынке новых машин в Петербурге достигла 40% - это на 10% больше, чем годом ранее. Как пишет «Петербургский дневник», такой рост с появлением локализованных моделей, которые собирают на российских заводах.

- Средняя стоимость нового автомобиля в Северной столице сейчас составляет 3,5 млн рублей, - уточняет издание.

Самая популярная марка в городе - LADA. В тройку самых продаваемых моделей вошли LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Vesta. При этом некоторые автомобили за год подешевели: Belgee X70 потерял 11% цены, OMODA C7 - 10%, Chery Tiggo 9 - почти 10%.

Интересно, что больше 80% всех новых машин в Петербурге - кроссоверы или внедорожники. Спрос на автомобили за год вырос на 24%, а предложение увеличилось на 8%. Среди марок по динамике спроса лидирует Belgee - рост в 3,4 раза. На втором месте LADA с прибавкой 83,6%, за ней следуют Voyah и HAVAL. Среди конкретных моделей рекордсмен - Belgee X70, спрос на который вырос в четыре раза.