Александр Бельский наградил петербургские семьи в День семьи, любви и верности

Награды получили пары, которые в этом году празднуют золотые и бриллиантовые свадьбы. Фото: Александр Бельский

Торжественное награждение семейных пар, проживших вместе больше четверти века, прошло в Большом концертном зале «Октябрьский». Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который в 2026 году в России отмечают в двадцатый раз.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и представители городской администрации вручили супругам памятные медали «За любовь и верность» и букеты ромашек. Награды получили пары, которые в этом году празднуют золотые и бриллиантовые свадьбы.

- Наверное, это один из самых светлых праздников в нашей жизни. Ведь что такое семья? Для русского человека – это самое главное. А любовь – важнейшее чувство, - сказал Бельский. Он напомнил, как любовь со временем превращается в верность, которую люди проносят через долгие годы.

После церемонии для зрителей выступили победитель «Новой волны-2025» Алекс Лим, аккордеонист Петр Дранга, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, а также танцевальные и цирковые коллективы.