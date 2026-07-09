Пострадавшего увезли в больницу, но серьезных травм у него не оказалось. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Компания мужчин пыталась украсть энергетические напитки и молочные коктейли, а в итоге подралась с сотрудниками продуктового магазина на Фонтанке. Теперь им грозит колония, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 июля в полицию Центрального района позвонили из магазина на набережной Фонтанки. Администратор рассказал, что его избили посетители, которые хотели уйти, не заплатив за товар.

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- Трое молодых людей взяли с полок несколько банок и бутылок и направились к выходу, минуя кассу. Администратор заметил это и попытался их остановить, а те набросились на сотрудника с кулаками, повалили его и выбежали из магазина с добычей, - выяснили в полиции. Пострадавшего увезли в больницу, но серьезных травм у него не оказалось - врачи отпустили его домой.

Задержали двоих - 23-летнего мужчину и 17-летнего парня, оба живут в Петербурге. Третий участник пока проходит по делу как свидетель. Обычно за кражу продуктов наказывают штрафом. Но в этом случае статья оказалась серьезнее - грабеж, потому что нападавшие применили насилие.