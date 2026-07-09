Риелтор Перескокова: «Квадрат» жилья в Москве стоит как шесть тысяч буханок хлеба

Эксперт подсчитала, сколько стоит "квадрат" жилья в Москве в пересчете на... буханку хлеба. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько стоит ваша квартира, если сравнить ее с буханками хлеба, то этот материал для вас. Риэлтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова специально для издания «Абзац» подсчитала «мучной эквивалент». По ее словам, в среднем квадратный метр новостройки в Москве сейчас стоит как 4-6 тысяч буханок хлеба.

- Есть несколько причин, по которым складывается высокая стоимость квадратного метра. Во-первых, это высокая стоимость земли, а также растущие цены на стройматериалы и оборудование, увеличение затрат на оплату труда, подорожание финансирования проектов домов из-за высоких ставок, а также расходы застройщиков на возведение инфраструктуры и благоустройство территории, - цитируют в издании Наталью Перескокову.

При этом цены в элитных районах Москвы гораздо выше, говорит эксперт, их лучше подсчитывать не в буханках, а в… плитках дубайского шоколада.