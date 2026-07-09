Лабораторию с 17 кг наркотиков нашли в доме под Гатчиной

Задержанный рассказал, что продавал готовый товар через тайники-закладки. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские накрыли подпольный цех по производству мефедрона в садоводстве Чаща Гатчинского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

39-летний хозяин дома оборудовал лабораторию прямо у себя в частном домовладении и наладил синтез запрещенных веществ еще в августе прошлого года. При осмотре помещения оперативники изъяли почти 7,3 кг порошкообразного вещества, 20 канистр с химикатами объемом около 400 литров, лабораторную посуду, электронные весы и защитные средства.

- Задержанный рассказал, что продавал готовый товар через тайники-закладки. Крупные партии - так называемые «мастер-клады» - он прятал в лесу недалеко от дома. В одном из таких схронов полицейские нашли еще 10 герметичных пакетов с порошком весом больше 10 кг, - рассказали в полиции.

Общая масса изъятого превысила 17,4 кг. Теперь мужчине грозит до пожизненного лишения свободы - ему инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.