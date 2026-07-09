Более 40 кг наркотиков нашли в «Газели» лжедорожников под Петербургом

Спрятанные в тайнике наркотики нашла собака. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Наркодилеры притворялись дорожными рабочими, чтобы перевезти крупную партию наркотиков, но под Петербургом их аферу раскрыли. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

- Двое мужчин притворялись дорожными рабочими, чтобы беспрепятственно возить наркотики по Московской и Ленинградской областям. Они оборудовали «Газель» спецсигналами, нанесли на кузов соответствующие надписи и загрузили лопаты с жилетами для маскировки, - рассказала Волк в своем telegram-канале.

При обыске в кузове нашли два мешка с брикетами. Экспертиза показала: больше 19 килограммов растительного наркотика. Служебная собака нашла тайник со спрятанным контейнером. В нем оказалось еще 25 килограммов «синтетики». Итого - больше 44 килограммов.

Теперь обоим фигурантам грозит серьезный срок – возбуждено уголовное дело по статье о наркотиках. Они уже под стражей, расследование завершено.