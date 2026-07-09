Петербуржцев предупредили о штрафе за выброшенную в мусорку лампочку

Выкинутая в мусорку люминесцентная лампа может обернуться штрафом. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Немногие знают, но если выбросить в мусорку люминесцентную лампу, это может обернуться штрафом. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. В интервью с журналистами он напомнил, что есть безопасные лампы, накаливания или светодиодные, и опасные, внутри которых есть пары ртути. Первые можно выкинуть в мусорный бак, но предварительно завернуть в плотную бумагу. А вот с люминесцентными лампами совсем другая история.

- Там находится ядовитое вещество, из-за которого лампы относят к отходам первого класса опасности. Если выбросить такую вещь в контейнер у дома, то подобное действие могут квалифицировать по первой части статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». За нарушение гражданам грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 250 тысяч рублей.

Однако общественник уточняет, что на практике привлечь нарушителя по закону бывает непросто. Главное доказательство – фиксация на фото и видео, как кто-то выбрасывает лампы.