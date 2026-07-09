Археологи из Петербурга оцифруют памятники Палестины

На Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч объектов под угрозой разрушения. Фото: Смольный

Петербургские археологи оцифруют памятники Палестины ради их сохранения. 9 июля Центр спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН и Министерство туризма и древностей Палестины подписали меморандум о сотрудничестве.

- Российские специалисты проведут цифровое документирование исторических объектов Палестины - создадут их 3D-модели и геоинформационную систему для исследований, мониторинга и реставрации, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Это часть большого международного проекта по созданию цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира. О проекте объявили в сентябре 2025 года на форуме в Петербурге, а в марте 2026 года его одобрил президент России.

Ранее меморандумы заключили с Эфиопией, Намибией, Сейшелами и Алжиром, сейчас согласовывают с Ливией, Анголой, Того и Мозамбиком. Весной и летом 2026 года прошли первые экспедиции в Эфиопии и на Сейшелах.

Сейчас большинство памятников в этих регионах слабо документированы и не защищены от войн, катастроф и других угроз. По данным на начало 2025 года, на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч объектов под угрозой разрушения. Оцифровка поможет сохранить их хотя бы в цифровом виде.