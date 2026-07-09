Глава инвестфонда Петербурга похитил у пайщиков 78 млн рублей

Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор председателю КПК «Инвестфонд Санкт-Петербург», незаконно заполучившего почти 78 млн рублей пайщиков. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Подсудимый возглавлял кооператив, который должен был защищать деньги пайщиков и помогать им приумножать сбережения. Но вместо этого он разработал договоры и дополнительные соглашения, по которым люди передавали свои накопления под проценты. При этом он заранее знал: ни возвращать деньги, ни вкладывать их в интересах кооператива он не собирается.

После получения денег сотрудники оформляли квитанции и передавали их вместе с наличными руководителю. Он подписывал документы и возвращал их пайщикам, создавая видимость, что все в порядке. Но в кассу кооператива деньги не попадали - они оседали у председателя, который тратил их на себя.

- С января 2016 по июнь 2020 года сотрудники кооператива, которые не знали о преступном плане, заключили договоры с 97 пайщиками. Общая сумма составила почти 78 млн рублей. В суде мужчина своей вины не признал. Он заявил, что у него с пайщиками были гражданско-правовые отношения, а не уголовные, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и запрет занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на 2 года. С него также взыскали 26 млн рублей в счет возмещения ущерба. В компенсации морального вреда потерпевшим отказали. Бывшего главу кооператива взяли под стражу прямо в зале суда.