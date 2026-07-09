23 швеи из Индии приехали на заработки в Петербург из-за нехватки кадров

Организованный набор иностранцев используют только в крайнем случае. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Город продолжает привлекать иностранных специалистов на предприятия, где не хватает рабочих рук. 23 швеи из Индии уже приступили к работе в компании PRO Design Lab, которая занимается пошивом одежды. Об этом сообщили в Комитете по труду и занятости.

Потребность в швеях в Петербурге остается одной из самых острых. На портале «Работа России» сейчас открыто больше 1,6 тысячи вакансий по этой специальности. За последний год средняя зарплата швей в городе выросла на 18 процентов - работодатели готовы платить больше, лишь бы найти сотрудников.

- Организованный набор иностранцев используют только в крайнем случае - когда найти россиян на эти места невозможно, - объяснили в Центре трудовых ресурсов. - Город заранее договаривается с работодателями о том, сколько и каких специалистов нужно. Приезжие получают официальное оформление, жилье и медицинскую страховку, а компании - квалифицированных работников.

Это уже не первый опыт. В декабре прошлого года в Петербург приехали 18 дворников из Индии - они работают в АО «Коломяжское» и поддерживают чистоту на улицах города. Теперь к ним присоединились швеи. Город продолжает искать способы решить проблему с кадрами, которые уже давно беспокоят бизнес.