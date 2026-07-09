Испытательный участок для ВСМ Москва-Петербург построят в Ленобласти

Поезда будут испытывать на высоких скоростях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На перегоне Саблино-Тосно в Ленинградской области начали строить опытный полигон для тестирования высокоскоростной магистрали. Протяженность участка - почти 1,2 км. Здесь будут испытывать элементы инфраструктуры ВСМ при скоростях более 200 км/ч.

- Специалисты изучат, как поезда воздействуют на путь и на земляное полотно, - сообщили в Инфоцентре ВСМ.

Также протестируют безбалластное верхнее строение пути, уравнительный стык и инновационные рельсовые крепления. Отдельные исследования посвятят стрелочному переводу длиной 118 м - он управляется восемью электрическими приводами и позволяет пропускать поезда прямо со скоростью до 400 км/ч и вбок - до 120 км/ч.

Для контроля за состоянием всех элементов установят более 1,5 тысячи датчиков под землей и на надземных частях конструкции. Еще несколько десятков датчиков разместят на «Сапсане» - его используют в испытаниях до того, как появится первый поезд ВСМ.