СК возбудил дело после разбойного нападения на женщину под Гатчиной

Подозреваемых нашли и задержали. Им предъявят обвинения. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Двух мужчин задержали в Гатчинском районе по подозрению в покушении на убийство и разбой. Местные жители напали на женщину. Инцидент произошел 7 июля, когда воры проникли в дом женщины на улице Ленинградской в поселке Терволово в Ленобласти. Хозяйка находилась дома в одиночестве. В результате один из воров нанес женщине удар камнем по голове. Ограбить дом мужчины не успели – им помешали соседи. Женщину доставили в больницу.

- Подозреваемых нашли и задержали. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. – рассказали в пресс-службе СКР по Ленобласти. Возбуждены уголовные дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.