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НовостиОбщество9 июля 2026 13:15

В Ленобласти четверо иностранцев получили до 6 лет колонии за похищение человека

Мигрантов приговорили к лишению свободы за похищение человека и вымогательство
Маргарита СУРИНА
Мужчины требовали 310 тысяч рублей и ежемесячную выплату.

Мужчины требовали 310 тысяч рублей и ежемесячную выплату.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти четверо иностранцев получили до 6 лет колонии за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Ленобласти. Инцидент произошел в Гатчинском районе 18 июля 2022 года, когда группа мигрантов заблокировала путь автомобилю жертвы, угрожая ножом и избивая, посадили мужчину в свой автомобиль и перевезли в Петербург.

В кафе Северной столицы иностранцы продолжили удерживать жертву и избивать мужчину, требуя выкуп в размере 310 тысяч рублей единовременно и 50 тысяч рублей ежемесячно. После того как мужчина пообещал передать деньги, мигранты отпустили его для сбора требуемой суммы. Однако их планы сорвали правоохранители.

- Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по делу о похищении человека и вымогательстве. Четверо иностранцев признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 6 лет в колониях общего и строгого режима, - рассказали в пресс-службе ведомства.