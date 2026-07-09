Мужчины требовали 310 тысяч рублей и ежемесячную выплату. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти четверо иностранцев получили до 6 лет колонии за похищение человека и вымогательство денег. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Ленобласти. Инцидент произошел в Гатчинском районе 18 июля 2022 года, когда группа мигрантов заблокировала путь автомобилю жертвы, угрожая ножом и избивая, посадили мужчину в свой автомобиль и перевезли в Петербург.

В кафе Северной столицы иностранцы продолжили удерживать жертву и избивать мужчину, требуя выкуп в размере 310 тысяч рублей единовременно и 50 тысяч рублей ежемесячно. После того как мужчина пообещал передать деньги, мигранты отпустили его для сбора требуемой суммы. Однако их планы сорвали правоохранители.

- Гатчинский городской суд Ленинградской области вынес приговор по делу о похищении человека и вымогательстве. Четверо иностранцев признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 6 лет в колониях общего и строгого режима, - рассказали в пресс-службе ведомства.